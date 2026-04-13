Quand le partage «50-50» mène à l'endettement

Marie-Eve Fournier dénonce les iniquités financières au sein des couples, illustrant par le cas d'une mère de trois enfants endettée de 36 000$, malgré un conjoint mieux nanti...
Le malaise s'accentue avec la décision de Desjardins d'abolir les cartes de crédit conjointes dès le 10 juin, une mesure jugée opaque qui pourrait renforcer les dynamiques de contrôle au sein des relations.
Écoutez Marie-Eve Fournier expliquer le tout lors de sa chronique financière, lundi à Lagacé le matin.
«Ça ressemble un peu à un retour en arrière. On revient un peu dans les années 60, où il y avait une personne qui était dépendante de l'autre pour avoir accès au compte de banque.»
Autre sujet abordé:
- Le prix de l’essence, après une baisse marquée de près de 10 % en fin de semaine, repart déjà à la hausse en raison des tensions géopolitiques entre Washington et l’Iran.