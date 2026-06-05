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États-Unis

Donald Trump de plus en plus désavoué chez lui

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 juin 2026 08:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Donald Trump de plus en plus désavoué chez lui
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Le président des États-Unis Donald Trump subit une série de revers politiques qui témoignent de la fragilité de sa situation, et ce, tant à l'étranger qu'au sein de sa propre mouvance. 

Récemment, la Chambre des représentants a défié la direction républicaine en adoptant un budget d'aide à l'Ukraine de huit milliards de dollars. De plus, son projet partisan de créer un fonds public de 1,8 milliard pour dédommager les assaillants du Capitole a été rejeté par le procureur général par intérim, Todd Blanche.

Même les tribunaux s'en mêlent en le forçant à retirer son nom de la façade du John F. Kennedy Center.

Écoutez Jean-François Lépine faire le point sur la dissidence croissante face au 47e président, vendredi, à l'occasion de sa chronique de politique internationale.

Autres sujets abordés:

  • Guerre en Iran;
  • Élections en Colombie;
  • Le «Parti des cafards» en Inde.

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