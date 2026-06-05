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Nouvelle création de la chanteuse québécoise

«Take Me Back» de Charlotte Cardin: «Chanson de nostalgie et de regrets»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 juin 2026 09:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Take Me Back» de Charlotte Cardin: «Chanson de nostalgie et de regrets»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La talentueuse Charlotte Cardin vient de dévoiler la version complète de sa toute nouvelle chanson intitulée Take Me Back, une œuvre poignante coécrite avec Jason Brando. 

L'extrait aborde avec une profonde sensibilité les thèmes du regret et des sentiments complexes qui surgissent lorsqu'une personne aimée poursuit son chemin sans nous.

 Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson à ce sujet, vendredi matin, au micro de Patrick Lagacé.

En plus de ce nouveau morceau sensuel comprenant quelques mots en français, le vidéoclip officiel est désormais disponible.

Tourné en Sicile avec la participation de 16 danseurs, le visuel s'avère d'une beauté remarquable et se conclut de façon surprenante par un dessin animé.

L'artiste passera d'ailleurs une grande partie de l'été à tourner dans plusieurs festivals majeurs en Europe.

Autres sujets abordés:

  • Taylor Swift et Histoire de jouets 5;
  • Madonna enflamme New York;
  • Le retour symphonique de Voivod.

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