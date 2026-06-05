Nouvelle création de la chanteuse québécoise

La talentueuse Charlotte Cardin vient de dévoiler la version complète de sa toute nouvelle chanson intitulée Take Me Back, une œuvre poignante coécrite avec Jason Brando.

L'extrait aborde avec une profonde sensibilité les thèmes du regret et des sentiments complexes qui surgissent lorsqu'une personne aimée poursuit son chemin sans nous.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson à ce sujet, vendredi matin, au micro de Patrick Lagacé.

En plus de ce nouveau morceau sensuel comprenant quelques mots en français, le vidéoclip officiel est désormais disponible.

Tourné en Sicile avec la participation de 16 danseurs, le visuel s'avère d'une beauté remarquable et se conclut de façon surprenante par un dessin animé.

L'artiste passera d'ailleurs une grande partie de l'été à tourner dans plusieurs festivals majeurs en Europe.

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