Une étude de la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l’Université de Sherbrooke se penche sur le pouvoir d’achat des ménages québécois entre 2019 et 2025.

Et les conclusions de l'étude sont étonnantes...

Écoutez à ce sujet la chroniqueuse économique Michèle Boisvert au micro de Philippe Cantin.

L'étude est intéressante, car cette période a été marquée par une forte poussée de l’inflation.

Étude surprenante, également, car contrairement à l’impression largement répandue que le pouvoir d’achat a fortement diminué au cours de cette période, les chiffres démontrent le contraire.

L’impact des aides gouvernementales y est pour quelque chose.