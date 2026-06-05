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Caféine et sucre, un cocktail toxique?

Boissons énergisantes chez les jeunes: ce que dit la science

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 juin 2026 09:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martin Carli
Martin Carli
Boissons énergisantes chez les jeunes: ce que dit la science
Martin Carli / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec souhaite légiférer rapidement pour interdire les boissons énergisantes aux mineurs. Mais que dit la science sur leurs effets réels?

Martin Carli fait le point et lance un signal d'alarme: le cerveau des adolescents, en plein développement jusqu'à l'âge de 25 ans, est particulièrement vulnérable à la caféine.

Arythmie cardiaque, anxiété, troubles du sommeil et dépendance au sucre, les risques pour la santé sont majeurs.

De plus, le marketing agressif et la consommation combinée avec l’alcool exacerbent le danger.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli expliquer le tout, vendredi à Lagacé le matin

«20 grammes de sucre, c'est à peu près onze cubes de sucre [...]. Mets-en 11 pour voir ton café il goûte quoi? C'est à peu près ça, essentiellement.»

Martin Carli

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