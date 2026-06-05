Caféine et sucre, un cocktail toxique?

Le gouvernement du Québec souhaite légiférer rapidement pour interdire les boissons énergisantes aux mineurs. Mais que dit la science sur leurs effets réels?

Martin Carli fait le point et lance un signal d'alarme: le cerveau des adolescents, en plein développement jusqu'à l'âge de 25 ans, est particulièrement vulnérable à la caféine.

Arythmie cardiaque, anxiété, troubles du sommeil et dépendance au sucre, les risques pour la santé sont majeurs.

De plus, le marketing agressif et la consommation combinée avec l’alcool exacerbent le danger.

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli expliquer le tout, vendredi à Lagacé le matin.