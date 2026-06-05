Le bac à nouvelles

À l'occasion de son segment humoristique, vendredi matin, Étienne Marcoux en profite pour revenir sur les problèmes du REM en raison de la rosée, de même que le remboursement lié au cartel du pain.

Le chroniqueur en profite néanmoins pour annoncer à sa famille qu'ils ne le reverront pas de sitôt, car il va aller acheter des billets de loterie en libre-service à l'épicerie...

Écoutez Étienne Marcoux partager des conseils humoristiques à ses enfants Émile et Marguerite, et à Mélodie sa conjointe, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.