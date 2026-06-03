Trois chaînes hôtelières ont annoncé qu’elles allaient cesser leurs activités sur l’île de Cuba.

Depuis 2018, le pays enregistre une diminution du nombre de touristes de 40 à 50%.

La suspension des vols de certaines compagnies aériennes, la crise énergétique et les relations diplomatiques altérées avec le président américain Donald Trump peuvent en partie expliquer cette forte diminution.

Le secteur touristique cubain pourra-t-il rebondir après cette crise ?

Écoutez Frédéric Dimanche, directeur de l'École de gestion de l'hôtellerie et du tourisme à l'Université métropolitaine de Toronto, faire le point, mercredi, à La Commission.