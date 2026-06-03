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Tourisme

Fermetures d’hôtels à Cuba: «Ça augure très mal pour l'avenir de l'industrie»

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Entendu dans

La commission

le 3 juin 2026 14:01

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Fermetures d’hôtels à Cuba: «Ça augure très mal pour l'avenir de l'industrie»
Une rue de La Havane, à Cuba. / Danmir12 / Adobe Stock

Trois chaînes hôtelières ont annoncé qu’elles allaient cesser leurs activités sur l’île de Cuba.

Depuis 2018, le pays enregistre une diminution du nombre de touristes de 40 à 50%.

La suspension des vols de certaines compagnies aériennes, la crise énergétique et les relations diplomatiques altérées avec le président américain Donald Trump peuvent en partie expliquer cette forte diminution.

Le secteur touristique cubain pourra-t-il rebondir après cette crise ?

Écoutez Frédéric Dimanche, directeur de l'École de gestion de l'hôtellerie et du tourisme à l'Université métropolitaine de Toronto, faire le point, mercredi, à La Commission.

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