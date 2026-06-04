Le choc des idées

Les commissaires dénoncent l'inertie du système face à la crise du logement.

Ils citent notamment le cas aberrant d'appartements de HLM laissés vacants pendant six mois après un décès.

On réclame également un profond changement de paradigme réglementaire et suggère de hausser les prestations d'aide sociale.

La discussion bifurque ensuite vers l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

Le duo fustige l'opposition idéologique des conservateurs et rappelle l'importance de la réglementation pour protéger les jeunes.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez échanger sur les points chauds de l'actualité, jeudi à La commission.