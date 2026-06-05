À l'approche de la fin de la session parlementaire, le marathon législatif s'intensifie à l'Assemblée nationale. Plusieurs projets de loi sont actuellement débattus, soulevant de vifs débats et des positionnements politiques stratégiques de la part des différents partis, à l'aube des prochaines élections.

Parmi les sujets chauds, le projet de loi 8 sur l'extension de la loi 101 à la formation professionnelle suscite la controverse en créant deux catégories d'élèves aux droits distincts.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

De plus, le projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans fait presque l'unanimité, malgré les réticences de la députée conservatrice Maïté Blanchette Vézina.

Enfin, la refonte de la carte électorale et le projet de loi 38 sur la protection des personnes en santé mentale exacerbent les tensions dans la course contre la montre parlementaire.