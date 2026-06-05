Les humeurs de Fred

Qu’ont en commun les 50 ans de la ceinture de sécurité obligatoire, le parfum de l'équipe du matin, l'interdiction de fumer dans les bars et une publicité de roulottes de chantier devenue virale sur TikTok?

Ce sont tous des sujets qui ont enflammé les discussions cette semaine autour de la table de Lagacé le matin.

Archives savoureuses de Radio-Canada, confidences d'un collègue réveillé en pleine nuit et fous rires mémorables... l'équipe règle ses comptes et revisite l'actualité avec son grain de sel habituel.

Écoutez les humeurs du chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle, vendredi, à Lagacé le matin.