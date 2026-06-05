Le commissaire de la Major League Soccer (MLS) était de passage à Montréal et il accentue la pression pour que des investissements majeurs soient faits au Stade olympique.

Ce dernier souhaite injecter pas moins de 500 millions de dollars afin de transformer l'amphithéâtre et offrir une «expérience globale multigénérationnelle» aux spectateurs, à l'image de ce qui est exigé ailleurs en Amérique du Nord.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Selon lui, cette vision axée sur le divertissement périphérique va trop loin.

Bien qu'il ne s'oppose pas aux rénovations pour adapter le stade au soccer et au baseball, il estime que la facture ne doit pas être refilée aveuglément aux contribuables pour les seuls profits de la ligue, alors que d'autres priorités requièrent des fonds publics.