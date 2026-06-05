Une histoire cauchemardesque frappe de nombreuses futures mariées et finissantes de Montréal et Saint-Hyacinthe, car la boutique Champagne! a subitement fermé ses portes de façon définitive, laissant ses clientes sans robe et sans réponse à quelques jours de l'événement.

Le site web et les réseaux sociaux ont été désactivés, plongeant les clientes dans le désarroi total face aux investissements financiers et émotionnels perdus.

Écoutez la journaliste Fadwa Lapierre aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Face à cette crise, un élan de solidarité s'organise. Swan Saint-Onge, de la boutique Je t'aime Mariage à Québec, se mobilise pour offrir des robes au prix coûtant et coordonner un réseau de couturières pour les altérations d'urgence.

La boutique Champagne! avait déjà fait l'objet d'une enquête de Québecor en 2024 et cumulait sept mises en demeure auprès de l'Office de la protection du consommateur depuis juin 2025.

Les clientes ayant payé la totalité de leur robe peuvent tenter de la récupérer, bien qu'aucun ajustement ne soit garanti.