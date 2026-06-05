Avec le lancement de Walmart+

Walmart Canada déclare officiellement la guerre à Amazon en lançant cette semaine son tout nouveau service de livraison express, Walmart+.

Offert à 8,97$ par mois - près de 50% moins cher que le prix que doivent payer les clients américains - ce service propose la livraison gratuite le lendemain, et même le jour même pour les commandes de 35$ et plus. C'est une offensive majeure pour le géant du commerce de détail, qui tente de rattraper son retard face au géant Amazon, alors que plus de 80% des cyberacheteurs ont fait au moins un achat sur Amazon dans la dernière année.

Écoutez le chroniqueur économie Alexandre LeBlond faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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