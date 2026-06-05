Une nouvelle tendance insolite enflamme les réseaux sociaux: le butter run. Le concept? Concocter son beurre maison tout en faisant sa course à pied, une pratique qui compte déjà des centaines de vidéos sur TikTok.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour y parvenir, il suffit de verser entre 250 et 500 ml de crème 35% dans un pot ou un sac hermétique, puis de courir une distance de cinq à 10 kilomètres.

Les secousses et les mouvements de la course se chargent de transformer la crème pour séparer le beurre du babeurre.

Flairant la bonne affaire, l'entreprise Lactantia s'est associée au 6 AM Club de Montréal pour organiser une course matinale le 16 juin prochain, où les participants pourront tester une veste de «barathon» spécialement conçue à cet effet.