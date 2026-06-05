Développement fulgurant de l'IA

Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, illustré par les avancées de l'outil Claude, qui se code désormais en grande partie par lui-même, soulève de profondes inquiétudes à l'échelle planétaire.

Face aux appels de certains laboratoires à suspendre la recherche et devant l'immobilisme réglementaire des géants américain et chinois, le Canada tente de se démarquer.

La récente stratégie nationale en IA présentée par le gouvernement Carney propose une approche globale axée sur la souveraineté, la protection des citoyens et la collaboration internationale.

Écoutez la présidente et cheffe de la direction de MILA - Institut québécois d’intelligence artificielle, Valérie Pisano, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle estime qu'il est encore possible pour le Canada de façonner une «troisième voie» inspirée du modèle ouvert d'Internet, plutôt que de simplement subir la pression et le contrôle des superpuissances.