 Aller au contenu
Développement fulgurant de l'IA

Vers une troisième voie pour encadrer l'intelligence artificielle

par 98.5

0:00
8:33

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 juin 2026 08:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Vers une troisième voie pour encadrer l'intelligence artificielle
Vers une troisième voie pour encadrer l'intelligence artificielle / Tippapatt / Adobe Stock

Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, illustré par les avancées de l'outil Claude, qui se code désormais en grande partie par lui-même, soulève de profondes inquiétudes à l'échelle planétaire.

Face aux appels de certains laboratoires à suspendre la recherche et devant l'immobilisme réglementaire des géants américain et chinois, le Canada tente de se démarquer.

La récente stratégie nationale en IA présentée par le gouvernement Carney propose une approche globale axée sur la souveraineté, la protection des citoyens et la collaboration internationale.

Écoutez la présidente et cheffe de la direction de MILA - Institut québécois d’intelligence artificielle, Valérie Pisano, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle estime qu'il est encore possible pour le Canada de façonner une «troisième voie» inspirée du modèle ouvert d'Internet, plutôt que de simplement subir la pression et le contrôle des superpuissances.

Vous aimerez aussi

Les abonnements «gratuits»: la facture monte vite en ligne
Radio textos
Les abonnements «gratuits»: la facture monte vite en ligne
0:00
14:26
Emploi: avez-vous peur de l’intelligence artificielle?
Radio textos
Emploi: avez-vous peur de l’intelligence artificielle?
0:00
17:18
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Ceinture, tabac et pub virale: la semaine de «Lagacé le matin»
Rattrapage
Les humeurs de Fred
Ceinture, tabac et pub virale: la semaine de «Lagacé le matin»
Billets de loterie en libre-service: «Je dois dire au revoir à mes enfants»
Rattrapage
Le bac à nouvelles
Billets de loterie en libre-service: «Je dois dire au revoir à mes enfants»
Boissons énergisantes chez les jeunes: ce que dit la science
Rattrapage
Caféine et sucre, un cocktail toxique?
Boissons énergisantes chez les jeunes: ce que dit la science
Le commissaire de la MLS veut que le Stade olympique soit modernisé
Rattrapage
Une «expérience globale multigénérationnelle»
Le commissaire de la MLS veut que le Stade olympique soit modernisé
Québec recule sur les coopératives d'habitation, mais «il y a un ménage à faire»
Rattrapage
Projet de loi 20
Québec recule sur les coopératives d'habitation, mais «il y a un ménage à faire»
«Butter run»: l'art de courir pour faire son beurre
Rattrapage
Une nouvelle tendance insolite
«Butter run»: l'art de courir pour faire son beurre
«Take Me Back» de Charlotte Cardin: «Chanson de nostalgie et de regrets»
Rattrapage
Nouvelle création de la chanteuse québécoise
«Take Me Back» de Charlotte Cardin: «Chanson de nostalgie et de regrets»
La Boutique Champagne ferme: panique chez les finissantes et les futures mariées
Rattrapage
Une histoire cauchemardesque
La Boutique Champagne ferme: panique chez les finissantes et les futures mariées
Donald Trump de plus en plus désavoué chez lui
Rattrapage
États-Unis
Donald Trump de plus en plus désavoué chez lui
Promesses de Mark Carney: «Le logement demeure le plus grand défi»
Rattrapage
Politique fédérale
Promesses de Mark Carney: «Le logement demeure le plus grand défi»
Baisse de productivité: le Dossier santé numérique s'implante difficilement
Rattrapage
Lourdeur et de détresse psychologique
Baisse de productivité: le Dossier santé numérique s'implante difficilement
Boissons énergisantes: «Je veux qu'on puisse entendre les experts»
Rattrapage
Les conservateurs retardent le projet de loi
Boissons énergisantes: «Je veux qu'on puisse entendre les experts»
Walmart déclare la guerre à Amazon au Canada
Rattrapage
Avec le lancement de Walmart+
Walmart déclare la guerre à Amazon au Canada
De vifs débats: une fin de session législative sous haute tension à Québec
Rattrapage
Fin de la session parlementaire
De vifs débats: une fin de session législative sous haute tension à Québec