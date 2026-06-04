Vedette de Vitrerie Joyal et Indéfendable

La comédienne Marilyse Bourque pose un regard lucide sur le vieillissement des femmes à l'écran, appuyant la récente sortie de Marie-Chantal Perron.

Elle évoque ce «no man's land» où les actrices d’âge mûr se butent à la rareté des rôles complexes, alors que leurs collègues masculins continuent de s’épanouir.

L'actrice revisite également son expérience sur la série d’époque Vitrerie Joyal, ses retrouvailles professionnelles avec Martin Matte et le plaisir théâtral qu'elle prend à incarner une procureure déterminée dans l'univers de la quotidienne Indéfendable.

Écoutez la comédienne Marilyse Bourque discuter de ses plus récents rôles, jeudi matin, au micro de Patrick Lagacé.