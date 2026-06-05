Projet de loi 20

Le gouvernement caquiste a récemment fait marche arrière en abandonnant son projet de loi qui visait à réformer le système des coopératives d'habitation.

Cette législation abandonnée comprenait deux volets majeurs: exiger une contribution financière des résidents dont le revenu dépasse largement la moyenne et instaurer un guichet unique pour l'attribution des logements afin d'éviter le favoritisme.

Ce revirement est perçu par Luc Ferrandez comme une décision purement électoraliste pour éviter de s'aliéner une partie de la population avant le déclenchement des élections.

Écoutez son analyse, vendredi, à Lagacé le matin.