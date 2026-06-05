Plus d'un an après l'élection de Mark Carney au poste de premier ministre du Canada, le Globe and Mail dresse ce matin un bilan de ses principales promesses. Si le style de l'ère Trudeau est bel et bien révolu au profit d'une approche technocratique axée sur l'économie et les investissements, les résultats concrets restent mitigés.

Le chroniqueur Dimitri Soudas souligne également l'immobilisme entourant l'élimination des barrières commerciales entre les provinces, qui prive l'économie canadienne de près de 200 milliards de dollars.

Malgré ces difficultés économiques et le surplace des négociations avec Washington, un récent sondage montre que Mark Carney bénéficie toujours d'un appui stratosphérique de la part des Canadiens.

Écoutez le spécialiste de politique fédérale commenter la situation, vendredi, à Lagacé le matin.