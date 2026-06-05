Les conservateurs retardent le projet de loi

La députée conservatrice Maïté Blanchette Vézina s'est défendue de vouloir bloquer pour le plaisir l'adoption rapide d'un projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes, comme le Red Bull, aux mineurs de moins de 16 ans.

Écoutez la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, en entrevue à Lagacé le matin vendredi.

Elle a insisté sur l'importance de ne pas précipiter les choses à quelques jours de la fin de la session parlementaire, plaidant pour que l'Assemblée nationale prenne le temps d'entendre des experts en commission afin de mettre en place une politique publique efficace plutôt qu'un «faux sentiment de sécurité».