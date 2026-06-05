Les conservateurs retardent le projet de loi

La députée conservatrice Maïté Blanchette Vézina s'est défendue de vouloir bloquer pour le plaisir l'adoption rapide d'un projet de loi visant à interdire la vente de boissons énergisantes, comme le Red Bull, aux mineurs de moins de 16 ans.
Écoutez la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, en entrevue à Lagacé le matin vendredi.
Elle a insisté sur l'importance de ne pas précipiter les choses à quelques jours de la fin de la session parlementaire, plaidant pour que l'Assemblée nationale prenne le temps d'entendre des experts en commission afin de mettre en place une politique publique efficace plutôt qu'un «faux sentiment de sécurité».
«L'idée c'est de s'assurer d'avoir les bonnes données, de faire le travail correctement pour qu'on mette en place des politiques publiques qui vont fonctionner. [...] C'est pas d'empêcher, mais c'est de s'assurer qu'on entende les bonnes personnes, qu'on mette en place, pas à la va-vite, une réglementation...»
L'animateur Patrick Lagacé a vigoureusement talonné la députée au sujet de la pertinence de débattre longuement d'un tel enjeu de santé publique, rappelant que les parents d'un adolescent décédé réclament des actions concrètes.
«Est-ce que c'est pas une mauvaise colline sur laquelle aller se battre politiquement? Se battre, entraver un projet de loi qui veut juste interdire aux kids de 12, 13, 14, 15 ans de boire une type de boisson qui est réputée être mauvaise pour leur santé cardiaque.»
La députée a également reconnu que sa comparaison de la veille entre les boissons énergisantes et le pamplemousse n'était «pas un bon parallèle».