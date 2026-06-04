Itinérance exacerbée par la crise du logement

L'itinérance n'est plus un phénomène exclusif à Montréal. Elle touche désormais l'ensemble du Québec, y compris la ville de Laval.
En plus des enjeux traditionnels de santé mentale et de dépendance, la crise actuelle est exacerbée par la crise du logement. Plusieurs personnes en situation d'itinérance travaillent, mais ne parviennent plus à se loger décemment.
Écoutez la coordonnatrice générale du Réseau des organismes en itinérance de Laval (ROIL), Caroline Nantel, faire le point à Lagacé le matin.
«On a de plus en plus de gens [...] qui ont des enfants [...] des travailleurs, beaucoup de personnes âgées, je pense la plus vieille personne en ce moment au refuge elle a 81 ans [...] qui se retrouvent à la rue [...] parce qu'ils arrivent pas à payer leur loyer...»
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