L’implantation du Dossier santé numérique s'effectue dans un climat de lourdeur et de détresse psychologique à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Bien que le concept d'archivage et de suivi médical soit salué par le personnel, la transition logicielle s'avère particulièrement ardue.

Le Dr Patrick Bellemare déplore une surcharge de tâches purement cléricales qui incombent désormais aux médecins et aux infirmières, au détriment du temps consacré aux patients.

Le contexte est d'autant plus critique que l'été correspond à la haute saison des traumatismes, ce qui accentue la pression sur les équipes de soins critiques.

Écoutez le pneumologue intensiviste et chef adjoint aux soins critiques à l’hôpital du Sacré-Cœur, Patrick Bellemare, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Face à ces ratés qui paralysent le flux de travail, il réclame que Santé Québec trouve une façon d'alléger la charge des soignants et demande un soutien technique accessible en temps réel, jour et nuit.