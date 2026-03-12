Succession de François Legault

Une vidéo du ministre de la Culture Mathieu Lacombe annonçant son appui envers la candidate Christine Fréchette, tournée dans son cabinet ministériel, suscite la controverse.

Bien que la vidéo ait été produite après les heures de bureau, l'utilisation des ressources de l'État pour une course au leadership soulève des questions éthiques.

