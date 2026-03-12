 Aller au contenu
Succession de François Legault

Course à la CAQ: polémique autour d'une vidéo de Mathieu Lacombe

par 98.5

0:00
11:21

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 mars 2026 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Course à la CAQ: polémique autour d'une vidéo de Mathieu Lacombe
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Une vidéo du ministre de la Culture Mathieu Lacombe annonçant son appui envers la candidate Christine Fréchette, tournée dans son cabinet ministériel, suscite la controverse.

Bien que la vidéo ait été produite après les heures de bureau, l'utilisation des ressources de l'État pour une course au leadership soulève des questions éthiques.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix et l'animateur Patrick Lagacé en discuter jeudi matin.

«Il indique lui-même dans la vidéo qu'il est dans son bureau de ministre à Montréal [...] la directive du parti et celle du bureau du premier ministre est claire: on ne peut pas utiliser les ressources du gouvernement pour faire la promotion d'un ou l'autre candidat.»

Louis Lacroix

Autres sujets abordés

  • D'autres appuis dans les bureaux de députés caquistes;
  • Scénarios de prorogation pour le futur chef de la CAQ;
  • Promesse agricole de Christine Fréchette;

