Priorité sociale

Le Parti québécois, sous la direction de Paul Saint-Pierre Plamondon, place la lutte contre l'itinérance au cœur de son premier mandat en visant une réduction de 50 % d'ici 2030.

Le chroniqueur Luc Ferrandez souligne l'audace de cette cible, qui nécessiterait des investissements massifs de l'ordre de 3 à 4 milliards de dollars pour loger adéquatement des milliers de personnes.

Contrairement à l'approche de la CAQ axée sur le logement abordable, le PQ mise sur le modèle du «logement d'abord», inspiré de Houston et de la Finlande, où la stabilité d'un toit est le préalable nécessaire au règlement des enjeux sociaux et personnels.

Écoutez Luc Ferrandez faire le point sur les propositions du PQ, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.