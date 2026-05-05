Retour sur une période marquante au Québec

Espoirs et trahisons est un nouveau documentaire qui retrace l'histoire du référendum d'octobre 1995.

D'un début de campagne référendaire assez catastrophique à la nomination de Lucien Bouchard comme négociateur en chef du camp du OUI, le directeur de cabinet de l'époque, Jean Royer, raconte les 30 jours qui ont marqué l'histoire du Québec.

Il explique que le camp souverainiste a même eu un fort espoir de l'emporter le jour du vote.

Écoutez Jean Royer, directeur de cabinet du premier ministre du Québec à l'époque, Jacques Parizeau, nous replonger dans la campagne référendaire de 1995 à La commission.