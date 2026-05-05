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Retour sur une période marquante au Québec

«Espoirs et trahisons»: un nouveau documentaire sur le référendum de 1995

par 98.5

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15:47

Entendu dans

La commission

le 5 mai 2026 14:47

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Espoirs et trahisons»: un nouveau documentaire sur le référendum de 1995
Le documentaire Espoirs et trahisons présente le point de vue de nombreux intervenants du camp du OUI et du camp du NON / La Presse Canadienne / Ryan Remiorz

Espoirs et trahisons est un nouveau documentaire qui retrace l'histoire du référendum d'octobre 1995.

D'un début de campagne référendaire assez catastrophique à la nomination de Lucien Bouchard comme négociateur en chef du camp du OUI, le directeur de cabinet de l'époque, Jean Royer, raconte les 30 jours qui ont marqué l'histoire du Québec.

Il explique que le camp souverainiste a même eu un fort espoir de l'emporter le jour du vote.

Écoutez Jean Royer, directeur de cabinet du premier ministre du Québec à l'époque, Jacques Parizeau, nous replonger dans la campagne référendaire de 1995 à La commission.

«Ceux qui disent qu'on s'est fait voler le référendum, 30 ans plus tard, ça ne mène pas à grand-chose.»

Jean Royer

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