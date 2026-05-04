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Situation au Moyen-Orient

Guerre en Iran: «On sent que Donald Trump est un peu désespéré»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mai 2026 08:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine

et autres

Guerre en Iran: «On sent que Donald Trump est un peu désespéré»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Alors que les tensions s'intensifient entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump a publié une vidéo insolite d'une heure sur le réseau social X, où le mot «winning» est répété en boucle. 

Cette stratégie de communication survient alors que 66 % des Américains désapprouvent sa politique envers l'Iran, selon un récent sondage Washington Post-ABC-Ipsos.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle suivi du chroniqueur international Jean-François Lépine souligne le caractère erratique de cette approche, notant que Trump semble improviser des solutions face à une crise qui impacte l'économie mondiale et le prix de l'essence.

«Ce personnage-là, il y a des gens qui le suivent, qui vont l'imiter, des chefs d'État, de gouvernement, qui vont employer ces mêmes tactiques pour tout diluer, pour mentir et tout ça, et c'est ça qui est dangereux.»

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés

  • Détroit d'Ormuz: les États-Unis lancent l'opération «Projet Liberté» pour escorter les navires neutres, tandis que l'Iran menace de réagir.
  • Crise des pétroliers: environ 20 000 marins et plus de 900 navires commerciaux sont actuellement bloqués dans le golfe Persique.
  • Relations avec Poutine : Lépine observe une attitude ambiguë de Trump, oscillant entre admiration et soumission envers le président russe, au détriment de ses alliés européens.
  • Présence militaire en Europe: rappel historique de la diminution constante des effectifs américains en Europe depuis la fin de la Guerre froide.

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