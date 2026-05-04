Situation au Moyen-Orient

Alors que les tensions s'intensifient entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump a publié une vidéo insolite d'une heure sur le réseau social X, où le mot «winning» est répété en boucle.

Cette stratégie de communication survient alors que 66 % des Américains désapprouvent sa politique envers l'Iran, selon un récent sondage Washington Post-ABC-Ipsos.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle suivi du chroniqueur international Jean-François Lépine souligne le caractère erratique de cette approche, notant que Trump semble improviser des solutions face à une crise qui impacte l'économie mondiale et le prix de l'essence.