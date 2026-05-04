Situation au Moyen-Orient

Alors que les tensions s'intensifient entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump a publié une vidéo insolite d'une heure sur le réseau social X, où le mot «winning» est répété en boucle.
Cette stratégie de communication survient alors que 66 % des Américains désapprouvent sa politique envers l'Iran, selon un récent sondage Washington Post-ABC-Ipsos.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle suivi du chroniqueur international Jean-François Lépine souligne le caractère erratique de cette approche, notant que Trump semble improviser des solutions face à une crise qui impacte l'économie mondiale et le prix de l'essence.
«Ce personnage-là, il y a des gens qui le suivent, qui vont l'imiter, des chefs d'État, de gouvernement, qui vont employer ces mêmes tactiques pour tout diluer, pour mentir et tout ça, et c'est ça qui est dangereux.»
Autres sujets abordés
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- Relations avec Poutine : Lépine observe une attitude ambiguë de Trump, oscillant entre admiration et soumission envers le président russe, au détriment de ses alliés européens.
- Présence militaire en Europe: rappel historique de la diminution constante des effectifs américains en Europe depuis la fin de la Guerre froide.