Premier match mercredi soir

Ce soir marque le début de la deuxième ronde opposant le Canadien de Montréal aux Sabres de Buffalo.
La demande pour les billets atteint des sommets, les prix en revente à Montréal grimpant jusqu'à 2500 $ pour le match de dimanche.
Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque mercredi à Lagacé le matin.
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