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Vague d'injures décomplexées sur le web

Bruno Marchand dénonce l'homophobie visant son attaché de presse

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 mai 2026 08:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Bruno Marchand dénonce l'homophobie visant son attaché de presse
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a vivement réagi à une vague de commentaires haineux et homophobes visant son attaché de presse, Cedrik Verreault, après la diffusion d'une photo du duo.

Les chroniqueurs soulignent une montée documentée de l'intolérance et des agressions verbales, notant que les auteurs de ces propos agissent désormais de manière décomplexée, souvent sous leur véritable identité sur les réseaux sociaux.

Malgré la violence des attaques, le maire a tenu à remercier les milliers de citoyens qui ont dénoncé cette situation, y voyant un signe d'espoir contre l'intimidation.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, mercredi lors de sa chronique sur les réseaux sociaux à Lagacé le matin

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