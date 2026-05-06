Vague d'injures décomplexées sur le web

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a vivement réagi à une vague de commentaires haineux et homophobes visant son attaché de presse, Cedrik Verreault, après la diffusion d'une photo du duo.

Les chroniqueurs soulignent une montée documentée de l'intolérance et des agressions verbales, notant que les auteurs de ces propos agissent désormais de manière décomplexée, souvent sous leur véritable identité sur les réseaux sociaux.

Malgré la violence des attaques, le maire a tenu à remercier les milliers de citoyens qui ont dénoncé cette situation, y voyant un signe d'espoir contre l'intimidation.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, mercredi lors de sa chronique sur les réseaux sociaux à Lagacé le matin.