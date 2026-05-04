La limite est de 50km/h

Une jeune femme a été interceptée sur le pont Jacques-Cartier, alors qu’elle roulait à plus de 150 km/h, vendredi dernier, à Montréal.

La limite de vitesse du pont étant établie à 50 km/h, les conséquences de cet excès de vitesse auraient pu être fatales sans cette arrestation, estime la journaliste judiciaire Bénédicte Lebel.

D'autant plus que la femme de 18 ans en question avait consommé de l'alcool avant de prendre la route.

Écoutez l'actualité judiciaire expliquée par la chroniqueuse Bénédicte Lebel, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

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