La gouverneure générale, une juriste d'envergure

Dimitri Soudas analyse la nomination de Louise Arbour, juriste de 79 ans au parcours prestigieux, comme prochaine gouverneure générale du Canada dès juin prochain.

Ancienne juge à la Cour suprême et Haut-Commissaire des Nations unies, son C.V. impressionne tant au pays qu'à l'étranger.

Malgré ce consensus, Soudas souligne des réserves chez les conservateurs concernant ses positions passées sur le Proche-Orient en 2006 et sa vision de la monarchie.

Enfin, il prévoit que le premier ministre Mark Carney utilisera Louise Arbour comme une conseillère stratégique de haut niveau, à l'image de la relation qu'entretenait Stephen Harper avec David Johnston.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale, dans l'œil de Dimitri Soudas mercredi à Lagacé le matin.