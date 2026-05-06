Série Canadiens-Sabres

Alors que les Canadiens entament leur série de deuxième ronde contre les Sabres de Buffalo, Tony Marinaro souligne l'effervescence exceptionnelle qui règne à Montréal et dans tout le Québec.

Selon l'analyste, bien que les Sabres soient physiquement imposants et talentueux, le style de jeu plus ouvert de Buffalo pourrait permettre aux joueurs habiles du CH, comme Cole Caufield, d'exploser offensivement.

Marinaro exprime une grande confiance envers le gardien Jakub Dobes, dont la technique et le moral sont à leur apogée.

Quelle est sa prédiction pour la série?

Écoutez Tony Marinaro, collaborateur Aux amateurs de sports, mercredi matin, au micro de Patrick Lagacé.