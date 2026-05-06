La Laiterie Coaticook se voit dans l'obligation d'augmenter ses prix, dont celui de sa crème glacée.

Son propriétaire, Jean Provencher, explique que cette décision découle d'une pression inflationniste généralisée affectant l'ensemble de ses intrants, du lait au sucre, en passant par le cacao.

Malgré une philosophie d'entreprise axée sur le meilleur rapport qualité-prix, la hausse des coûts, exacerbée par le prix du diesel et les enjeux géopolitiques, rend cette modification tarifaire inévitable pour maintenir la viabilité de l'entreprise estrienne.

Écoutez Jean Provencher expliquer les défis de production, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.