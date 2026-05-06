À l'aube de leurs 80 ans, les Rolling Stones font preuve d'une vitalité exceptionnelle en annonçant officiellement la sortie de leur 25e album studio, intitulé Foreign Tongues, prévue pour le 10 juillet prochain.

Deux extraits, Rough and Twisted au son blues rappelant les années 60, et In the Stars, sont déjà disponibles.

Produit par Andrew Watt, cet opus propose des racines blues, country et rock.

L'album se distingue par des collaborations de haut niveau avec Paul McCartney, Robert Smith, Stevie Nicks et Chad Smith, en plus d'inclure une chanson enregistrée avec le regretté batteur Charlie Watts.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi à Lagacé le matin.