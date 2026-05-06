Rentrée parlementaire de Christine Fréchette

La rentrée parlementaire à Québec a été marquée par le premier discours inaugural de Christine Fréchette comme première ministre.

Pour cette session intensive de cinq semaines, la nouvelle cheffe du gouvernement a présenté un programme concis axé sur cinq priorités fondamentales pour définir son propre leadership, stabiliser la marque caquiste et... faire oublier de bilan de son prédécesseur.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser les principaux objectifs de la première ministre du Québec, mercredi, à Lagacé le matin.

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