37 % des victimes ne revoient jamais leur argent

La fraude bancaire frappe fort au Québec: un citoyen sur cinq en a déjà été victime.

Selon un sondage Léger pour Option Consommateurs, la récupération des fonds perdus est loin d’être garantie, puisque 37 % des victimes n'ont jamais été remboursées ou ne l'ont été que partiellement.

La chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier souligne qu'il est souvent plus ardu d'obtenir un remboursement pour une fraude au compte bancaire que pour une carte de crédit.

Pour se protéger, elle recommande vivement de verrouiller son dossier de crédit, une mesure pourtant gratuite au Québec, mais encore trop peu utilisée ou mal comprise par la population.

Écoutez Marie-Eve Fournier expliquer le tout lors de sa chronique financière, mercredi à Lagacé le matin.