La facture sera refilée aux consommateurs

Le prix du carburant, particulièrement le diesel, atteint des sommets alarmants, dépassant la barre psychologique des deux dollars le litre.

Pour Benoit Therrien, animateur de Truck Stop Québec, cette situation est insupportable pour les camionneurs dont les réservoirs avoisinent les 800 litres.

Il prévient également que cette hausse, qui affectera bientôt les agriculteurs en pleine période de préparation des cultures, se répercutera inévitablement sur le prix du panier d'épicerie des Québécois d'ici six mois.

Écoutez Benoit Therrien faire le point sur l'impact de cette hausse, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.