De patiente à médecin

À l'âge de cinq ans, Sophie Valence recevait un diagnostic de rhabdomyosarcome, une tumeur derrière l'œil.

Aujourd’hui âgée de 24 ans et guérie depuis 18 ans, elle boucle la boucle de manière exceptionnelle.

Finissante en médecine à l'Université McGill, elle vient d'être acceptée en résidence de pédiatrie à Sherbrooke.

Son expérience personnelle de survivante devient un atout majeur pour sa future pratique, lui permettant de connecter profondément avec ses jeunes patients.

Elle s'implique également pour la 30e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau afin de financer la recherche en hémato-oncologie pédiatrique.

Écoutez Sophie Valence, survivante d’un rhabdomyosarcome diagnostiqué à cinq ans, aujourd’hui finissante en médecine, au micro de Patrick Lagacé.