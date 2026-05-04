Lucie a cumulé des millions de vues en ligne

C'est la fin pour la serveuse colorée Lucie, comédienne mise de l'avant par l'entreprise Lafleur, qui a été vue à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux.

La compagnie a annoncé «sa mort» par une photo en noir et banc sur ses réseaux, bien que l'actrice en soi ne soit pas réellement morte.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, parler de cette nouvelle farfelue à l'émission de Patrick Lagacé.