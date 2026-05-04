 Aller au contenu
Lucie a cumulé des millions de vues en ligne

C'est la fin pour la serveuse numérique de Lafleur

par 98.5

0:00
4:02

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mai 2026 09:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
C'est la fin pour la serveuse numérique de Lafleur
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

C'est la fin pour la serveuse colorée Lucie, comédienne mise de l'avant par l'entreprise Lafleur, qui a été vue à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux.

La compagnie a annoncé «sa mort» par une photo en noir et banc sur ses réseaux, bien que l'actrice en soi ne soit pas réellement morte.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, parler de cette nouvelle farfelue à l'émission de Patrick Lagacé.

«50 millions de vues, c'est des hausses de 35 % de revenus. Ça a vraiment un effet significatif sur les ventes. Et la publication de la fin de vie de Lucie fait réellement réagir. Je vous dirais que les gens ne lisent pas toujours jusqu'à la fin, certains pensent que c'est une réelle mort.»

Frédéric Labelle

Vous aimerez aussi

Mission diplomatique de Marco Rubio au Vatican pour apaiser les tensions
La commission
Mission diplomatique de Marco Rubio au Vatican pour apaiser les tensions
0:00
4:02
Controverse syndicale: une guillotine symbolique contre le ministre Jean Boulet
La commission
Controverse syndicale: une guillotine symbolique contre le ministre Jean Boulet
0:00
4:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
CH-Lightning: «J'ai joué au politicien pendant cette série-là» -Enrico Ciccone
Rattrapage
Ancien joueur des deux équipes
CH-Lightning: «J'ai joué au politicien pendant cette série-là» -Enrico Ciccone
Projet de baignade délaissé à Lachine: «Abandonnez-pas ce projet-là!»
Rattrapage
500 000$ plus cher que prévu
Projet de baignade délaissé à Lachine: «Abandonnez-pas ce projet-là!»
Dossier santé numérique: «Personne n'est prêt pour une implantation comme ça»
Rattrapage
Politique québécoise
Dossier santé numérique: «Personne n'est prêt pour une implantation comme ça»
2,5 millions de personnes à un spectacle de Shakira au Brésil
Rattrapage
Imposant dispositif de sécurité
2,5 millions de personnes à un spectacle de Shakira au Brésil
Vol dans la boulangerie Mamie Clafoutis: «Ils étaient là pour nous faire du mal»
Rattrapage
Groupe d'extrême gauche
Vol dans la boulangerie Mamie Clafoutis: «Ils étaient là pour nous faire du mal»
Guerre en Iran: «On sent que Donald Trump est un peu désespéré»
Rattrapage
Situation au Moyen-Orient
Guerre en Iran: «On sent que Donald Trump est un peu désespéré»
«C’était la plus belle soirée de sa vie» -Marie-Michèle Noël, maman de Brayden
Rattrapage
Un garçon malade assiste à un match du CH
«C’était la plus belle soirée de sa vie» -Marie-Michèle Noël, maman de Brayden
Mark Carney en Arménie: «Ça envoie un message aux Américains aussi»
Rattrapage
Diversifier les partenariats économiques
Mark Carney en Arménie: «Ça envoie un message aux Américains aussi»
Christine Fréchette et des syndicats «banalisent» la fausse guillotine, dit PSPP
Rattrapage
Jean Boulet a été la cible de manifestants
Christine Fréchette et des syndicats «banalisent» la fausse guillotine, dit PSPP
Les Canadiens éliminent Tampa: «Les dieux du hockey sont parfois de ton bord»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le parcours se poursuit
Les Canadiens éliminent Tampa: «Les dieux du hockey sont parfois de ton bord»
Travailleurs de la construction et bonus financiers: «Les tricheurs gagnent»
Rattrapage
Salaires bien plus élevés que dans leur contrat
Travailleurs de la construction et bonus financiers: «Les tricheurs gagnent»
Guillotine et Jean Boulet: «J'ai trouvé ça scandaleux et d'une rare violence»
Rattrapage
Simulant d'une exécution du ministre du Travail
Guillotine et Jean Boulet: «J'ai trouvé ça scandaleux et d'une rare violence»
Hydro-Québec a installé son logo anti-Lightning sur sa tour à Montréal
Rattrapage
Des réseaux sociaux à la réalité
Hydro-Québec a installé son logo anti-Lightning sur sa tour à Montréal
Spécial «pour maman» | L'énigme du lundi 4 mai
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «pour maman» | L'énigme du lundi 4 mai