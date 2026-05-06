Une recommandation de l’Ordre des pharmaciens

À la suite du décès tragique du jeune Zachary Miron, l'Ordre des pharmaciens du Québec, par la voix de son président Jean-François Desgagné, demande aux pharmaciens de retirer les boissons énergisantes de leurs tablettes.

L'interaction entre la caféine et les psychostimulants prescrits pour le TDAH peut causer des incidents cardiaques graves, un risque particulièrement préoccupant puisqu'un jeune Québécois sur quatre environ consomme ce type de médication.

En réponse à cet appel, la bannière Familiprix a annoncé le retrait immédiat de ces produits dans l'ensemble de son réseau de 455 pharmacies à travers la province.

Est-ce une mesure suffisante pour prévenir d'autres mélanges mortels de la sorte chez les jeunes?

Écoutez Jean-François Desgagné, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, mercredi au micro de Patrick Lagacé.