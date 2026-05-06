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Une recommandation de l’Ordre des pharmaciens

Familiprix retire les boissons énergisantes de ses 455 succursales québécoises

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 mai 2026 07:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Familiprix retire les boissons énergisantes de ses 455 succursales québécoises
L’Ordre des pharmaciens du Québec recommande le retrait des boissons énergisantes caféinées des pharmacies et développe des outils pour sensibiliser pharmaciens, patients et parents aux risques d’interactions entre psychostimulants et caféine, tant chez les jeunes que les adultes. / Jammer Gene/ Adobe Stock

À la suite du décès tragique du jeune Zachary Miron, l'Ordre des pharmaciens du Québec, par la voix de son président Jean-François Desgagné, demande aux pharmaciens de retirer les boissons énergisantes de leurs tablettes.

L'interaction entre la caféine et les psychostimulants prescrits pour le TDAH peut causer des incidents cardiaques graves, un risque particulièrement préoccupant puisqu'un jeune Québécois sur quatre environ consomme ce type de médication.

En réponse à cet appel, la bannière Familiprix a annoncé le retrait immédiat de ces produits dans l'ensemble de son réseau de 455 pharmacies à travers la province.

Est-ce une mesure suffisante pour prévenir d'autres mélanges mortels de la sorte chez les jeunes?

Écoutez Jean-François Desgagné, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, mercredi au micro de Patrick Lagacé. 

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