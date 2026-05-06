Des petits commerces qui doivent fermer

Le populaire café Station W, situé sur Wellington à Verdun, annonce sa fermeture en raison à la suite d'une augmentation de loyer de 60% imposée par le propriétaire.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.

Le chronique évoque la spéculation immobilière, l'impact des hausses de loyers sur les petits commerçants, et l'importance des commerces qu'il qualifie de «magiques» dans la vitalité des quartiers de Montréal.

Luc Ferrandez suggère la création d'une régie du logement commercial pour protéger ces commerces essentiels au tissu urbain montréalais.