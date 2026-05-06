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Des petits commerces qui doivent fermer

Une «régie du logement commercial» pour contraindre les proprios véreux?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 mai 2026 09:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Une «régie du logement commercial» pour contraindre les proprios véreux?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le populaire café Station W, situé sur Wellington à Verdun, annonce sa fermeture en raison à la suite d'une augmentation de loyer de 60% imposée par le propriétaire.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin

Le chronique évoque la spéculation immobilière, l'impact des hausses de loyers sur les petits commerçants, et l'importance des commerces qu'il qualifie de «magiques» dans la vitalité des quartiers de Montréal.

Luc Ferrandez suggère la création d'une régie du logement commercial pour protéger ces commerces essentiels au tissu urbain montréalais.

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