Le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, s'attaque à la pénurie de logements abordables.

L'élu caquiste affirme miser sur le développement de quartiers destinés aux premiers acheteurs, composés uniquement de maisons unifamiliales préfabriquées de type plain-pied, communément appelée «maison mobile».

Il a expliqué que ces unités, bien moins chères à construire, faciliteraient l'accès à la propriété pour les jeunes familles.

Écoutez Samuel Poulin en entrevue avec Patrick Lagacé mercredi matin.