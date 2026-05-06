Le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, s'attaque à la pénurie de logements abordables.
L'élu caquiste affirme miser sur le développement de quartiers destinés aux premiers acheteurs, composés uniquement de maisons unifamiliales préfabriquées de type plain-pied, communément appelée «maison mobile».
Il a expliqué que ces unités, bien moins chères à construire, faciliteraient l'accès à la propriété pour les jeunes familles.
Écoutez Samuel Poulin en entrevue avec Patrick Lagacé mercredi matin.
«[L'objectif] c'est d'adapter nos programmes en infrastructures municipales pour développer ces quartiers, pour avoir accès à la propriété pour une première fois. J'ai 35 ans, je suis au cœur de cette génération-là, je le comprends bien, mais plusieurs jeunes nous disent qu'avec un prix qui est plus raisonnable, ils seraient en mesure d'avoir accès à la propriété.»