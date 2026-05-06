Série Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal entament, mercredi soir, leur série de deuxième tour contre les Sabres à Buffalo.

Le descripteur des matchs du CH de Cogeco Média, Martin McGuire, et l'ancien gardien du Tricolore et des Sabres, Jocelyn Thibault, s’attendent à une confrontation extrêmement serrée, axée sur la mobilité défensive et la performance devant le filet.

Martin McGuire souligne que, malgré l'historique récent de Buffalo, le Tricolore devra se méfier d'une équipe transformée depuis le temps des Fêtes et dotée d'une brigade défensive imposante.

Jocelyn Thibault, lui, pense que Dobes pourrait bien faire la différence dans son duel face à son homologue Alex Lyon.

Écoutez le descripteur des matchs du CH de Cogeco Média, Martin McGuire, et l'ancien gardien du Tricolore et des Sabres, Jocelyn Thibault.