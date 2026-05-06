Série Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal entament, mercredi soir, leur série de deuxième tour contre les Sabres à Buffalo.
Le descripteur des matchs du CH de Cogeco Média, Martin McGuire, et l'ancien gardien du Tricolore et des Sabres, Jocelyn Thibault, s’attendent à une confrontation extrêmement serrée, axée sur la mobilité défensive et la performance devant le filet.
Martin McGuire souligne que, malgré l'historique récent de Buffalo, le Tricolore devra se méfier d'une équipe transformée depuis le temps des Fêtes et dotée d'une brigade défensive imposante.
Jocelyn Thibault, lui, pense que Dobes pourrait bien faire la différence dans son duel face à son homologue Alex Lyon.
Écoutez le descripteur des matchs du CH de Cogeco Média, Martin McGuire, et l'ancien gardien du Tricolore et des Sabres, Jocelyn Thibault.
«D'abord, [Jakub Dobes] est en confiance, il joue avec beaucoup de confiance actuellement. C'est un gros bonhomme qui couvre beaucoup d'espace, mais ce que j'aime surtout, c'est sa lecture de jeu. [...] C’est un gardien de but qui ne se pose pas de questions.»
Si Martin McGuire voit une victoire du Canadien en sept matchs, Jocelyn Thibault mise plutôt sur une conclusion en six rencontres, vantant l'esprit de groupe et la dynamique actuelle du club montréalais.
La présence massive de partisans québécois attendus à Buffalo pourrait également jouer un rôle dans l'état d'esprit des joueurs sur la route.
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