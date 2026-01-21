Le premier ministre durcit le ton

Dans un long discours prononcé à Davos, Donald Trump a répliqué à l'allocution de la veille de Mark Carney, affirmant que le Canada n'existerait pas si ce n'était des États-Unis.

Le ton est visiblement dur entre les deux dirigeants.

Si le ton acrimonieux de Trump surprend très peu, l'attitude plus frontale affichée par Mark Carney mardi surprend davantage.

Écoutez l'analyse du titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, Frédérick Gagnon à La commission.