Le premier ministre durcit le ton

«Carney a réalisé que la gentillesse ne marche pas avec Trump» -Frédérick Gagnon

le 21 janvier 2026 12:28

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Le premier ministre Mark Carney et le président américain Donald Trump tiennent une conférence de presse à la Maison-Blanche, le 7 octobre 2025. / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Dans un long discours prononcé à Davos, Donald Trump a répliqué à l'allocution de la veille de Mark Carney, affirmant que le Canada n'existerait pas si ce n'était des États-Unis.

Le ton est visiblement dur entre les deux dirigeants.

Si le ton acrimonieux de Trump surprend très peu, l'attitude plus frontale affichée par Mark Carney mardi surprend davantage.

Écoutez l'analyse du titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, Frédérick Gagnon à La commission.

«Au départ, Mark Carney pensait qu'en étant gentil avec Donald Trump, il obtiendrait ses faveurs dans les négociations commerciales et diplomatiques avec les États-Unis. Mais là, il a réalisé que la gentillesse ne fonctionne pas avec Trump.»

Frédérick Gagnon





