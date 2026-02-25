Pays en crise

Le Canada a accordé une enveloppe de huit millions de dollars en aide humanitaire auprès de deux organismes qui œuvrent auprès des citoyens de Cuba.

Le pays fait face à une crise importante et a des pénuries, notamment depuis l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela, qui était l’un des principaux partenaires commerciaux de l’île.

Écoutez Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean et porte-parole du Bloc québécois en matière d’affaires étrangères et de droits internationaux de la personne, sur le sujet, mercredi, à La commission.

Le député se réjouit de la nouvelle, mais regrette que cette aide arrive aussi tard.