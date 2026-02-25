 Aller au contenu
Politique fédérale
Pays en crise

Huit millions en aide humanitaire envoyés par Ottawa à Cuba: «Il était temps»

par 98.5

0:00
13:32

Entendu dans

La commission

le 25 février 2026 13:41

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Huit millions en aide humanitaire envoyés par Ottawa à Cuba: «Il était temps»
Cuba fait face à une crise importante et a des pénuries, notamment depuis l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela. / Ramon Espinosa / The Associated Press

Le Canada a accordé une enveloppe de huit millions de dollars en aide humanitaire auprès de deux organismes qui œuvrent auprès des citoyens de Cuba.

Le pays fait face à une crise importante et a des pénuries, notamment depuis l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela, qui était l’un des principaux partenaires commerciaux de l’île.

Écoutez Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean et porte-parole du Bloc québécois en matière d’affaires étrangères et de droits internationaux de la personne, sur le sujet, mercredi, à La commission.

Le député se réjouit de la nouvelle, mais regrette que cette aide arrive aussi tard.

«C'est une crise humanitaire où les gens ont besoin de bouffe, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de s'alimenter en électricité. C'est pas nécessairement quelque chose de compliqué . On n'a pas besoin d'envoyer des blindés, des hélicoptères et des missiles. C'est pas ce dont les gens ont besoin.»

Alexis Brunelle-Duceppe

Vous aimerez aussi

Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»
Lagacé le matin
Lena Metlege Diab: «L'invisibilité médiatique devient problématique»
0:00
7:30
Partielle dans Terrebonne: «Les libéraux sont en train de mettre le paquet»
Lagacé le matin
Partielle dans Terrebonne: «Les libéraux sont en train de mettre le paquet»
0:00
5:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un couple en télétravail serait-il un couple plus heureux?
Rattrapage
Taux de natalité en hausse
Un couple en télétravail serait-il un couple plus heureux?
«J’ai chaud, c’est une ménopause, ça arrive en commission parlementaire»
Rattrapage
La réalité des élues
«J’ai chaud, c’est une ménopause, ça arrive en commission parlementaire»
L'écart de diplomation universitaire entre les garçons et les filles s'élargit
Rattrapage
Trop peu d'hommes au baccalauréat
L'écart de diplomation universitaire entre les garçons et les filles s'élargit
Fraude en ligne: quand l’IA rend la manipulation plus convaincante que jamais
Rattrapage
Usurpation d'identité par des fraudeurs
Fraude en ligne: quand l’IA rend la manipulation plus convaincante que jamais
La loupe nutritionnelle, un logo à repérer si l'on veut rester en santé
Rattrapage
Alimentation saine
La loupe nutritionnelle, un logo à repérer si l'on veut rester en santé
Quoi retenir du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump?
Rattrapage
Analyse politique
Quoi retenir du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump?
Forcer de meilleurs comportements individuels dans la gestion de déchets
Rattrapage
Réduire la quantité d'ordure
Forcer de meilleurs comportements individuels dans la gestion de déchets
Un milliard de dollars versés en subventions avec le programme Logisvert
Rattrapage
Six fois plus qu’en 2023
Un milliard de dollars versés en subventions avec le programme Logisvert
Le Parti québécois perd des plumes et les libéraux gagnent du terrain
Rattrapage
Nouveau sondage
Le Parti québécois perd des plumes et les libéraux gagnent du terrain
Discours de l'état de l'Union: moins d'insulte de la part de Donald Trump
Rattrapage
Une très longue allocution
Discours de l'état de l'Union: moins d'insulte de la part de Donald Trump
Chute du tourisme canadien à Las Vegas: les casinos réagissent
Rattrapage
Le dollar canadien à parité avec l'US
Chute du tourisme canadien à Las Vegas: les casinos réagissent
Retour forcé au bureau: 93 % des fonctionnaires s’y opposent
Rattrapage
Fin du télétravail à Ottawa
Retour forcé au bureau: 93 % des fonctionnaires s’y opposent
Vers une course à deux à la CAQ: Simon Jolin-Barrette renonce à la chefferie
Rattrapage
Il choisit «sa famille et son parti»
Vers une course à deux à la CAQ: Simon Jolin-Barrette renonce à la chefferie
France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train
Rattrapage
Pour des raisons de «comfort»
France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train