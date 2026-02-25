Pays en crise

Le Canada a accordé une enveloppe de huit millions de dollars en aide humanitaire auprès de deux organismes qui œuvrent auprès des citoyens de Cuba.
Le pays fait face à une crise importante et a des pénuries, notamment depuis l’intervention militaire des États-Unis au Venezuela, qui était l’un des principaux partenaires commerciaux de l’île.
Écoutez Alexis Brunelle-Duceppe, député de Lac-Saint-Jean et porte-parole du Bloc québécois en matière d’affaires étrangères et de droits internationaux de la personne, sur le sujet, mercredi, à La commission.
Le député se réjouit de la nouvelle, mais regrette que cette aide arrive aussi tard.
«C'est une crise humanitaire où les gens ont besoin de bouffe, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de s'alimenter en électricité. C'est pas nécessairement quelque chose de compliqué . On n'a pas besoin d'envoyer des blindés, des hélicoptères et des missiles. C'est pas ce dont les gens ont besoin.»