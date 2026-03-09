Alerte météo

Le Québec s’apprête à affronter un système météorologique d’envergure, baptisé «Colorado Low», dès la nuit de mardi à mercredi.

Le météorologue d’Environnement Canada, Julien Pellerin, prévoit des accumulations de pluie verglaçante pouvant atteindre 30 mm.

Bien que le «nettoyage» naturel des branches fragiles lors des événements passés puisse limiter les pannes d'électricité, des perturbations majeures sont attendues dans les transports, particulièrement à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Environnement Canada émet des alertes de niveau orange, signalant des impacts significatifs sur les services publics et les infrastructures.

Écoutez Julien Pellerin, météorologue à Environnement Canada, donner tous les détails, lundi, au micro de Philippe Cantin.