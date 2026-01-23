Le dollar canadien à parité avec l'US

Devant une baisse marquée de 20% des visiteurs canadiens en un an, plusieurs établissements de Las Vegas ont lancé le programme «At Par», acceptant le dollar canadien à parité avec le dollar américain.

Le journaliste Laurent Garrigues explique que ce déclin s'inscrit dans un recul plus large du tourisme aux États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Si les conventions technologiques d'envergure continuent de remplir les hôtels en semaine, le segment du loisir de fin de semaine souffre.

Limité pour l'instant à trois hôtels, le secteur attend de voir si les géants comme MGM ou Caesars suivront avec le programme «At Par» pour reconquérir leurs «chers amis canadiens».

Écoutez Laurent Garrigues, journaliste indépendant à Las Vegas, donner les détails, vendredi à La commission.