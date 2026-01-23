 Aller au contenu
Politique internationale
Le dollar canadien à parité avec l'US

Chute du tourisme canadien à Las Vegas: les casinos réagissent

par 98.5

0:00
5:20

Entendu dans

La commission

le 23 janvier 2026 14:53

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Chute du tourisme canadien à Las Vegas: les casinos réagissent
La Sphere à Las Vegas / (AP Photo/John Locher)

Devant une baisse marquée de 20% des visiteurs canadiens en un an, plusieurs établissements de Las Vegas ont lancé le programme «At Par», acceptant le dollar canadien à parité avec le dollar américain.

Le journaliste Laurent Garrigues explique que ce déclin s'inscrit dans un recul plus large du tourisme aux États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Si les conventions technologiques d'envergure continuent de remplir les hôtels en semaine, le segment du loisir de fin de semaine souffre.

Limité pour l'instant à trois hôtels, le secteur attend de voir si les géants comme MGM ou Caesars suivront avec le programme «At Par» pour reconquérir leurs «chers amis canadiens».

Écoutez Laurent Garrigues, journaliste indépendant à Las Vegas, donner les détails, vendredi à La commission

Vous aimerez aussi

Les ambitions territoriales de Donald Trump
Lagacé le matin
Les ambitions territoriales de Donald Trump
0:00
6:26
Le Canada, «leader de la résistance» face à Donald Trump à Davos?
Lagacé le matin
Le Canada, «leader de la résistance» face à Donald Trump à Davos?
0:00
14:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Retour forcé au bureau: 93 % des fonctionnaires s’y opposent
Rattrapage
Fin du télétravail à Ottawa
Retour forcé au bureau: 93 % des fonctionnaires s’y opposent
Vers une course à deux à la CAQ: Simon Jolin-Barrette renonce à la chefferie
Rattrapage
Il choisit «sa famille et son parti»
Vers une course à deux à la CAQ: Simon Jolin-Barrette renonce à la chefferie
France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train
Rattrapage
Pour des raisons de «comfort»
France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train
Les États-Unis en faveur du référendum en Alberta?
Rattrapage
Rafalle de nouvelles
Les États-Unis en faveur du référendum en Alberta?
Au-delà du «plâtre»: l'innovation pour la durabilité des routes au Québec
Rattrapage
La science des nids-de-poule
Au-delà du «plâtre»: l'innovation pour la durabilité des routes au Québec
Alerte aux textos frauduleux: pourquoi le Canada est un terreau fertile
Rattrapage
L'engrenage dangereux de la fraude à l'emploi
Alerte aux textos frauduleux: pourquoi le Canada est un terreau fertile
Planification financière: acheter est plus qu'un simple versement mensuel
Rattrapage
Immobilier: louer ou acheter?
Planification financière: acheter est plus qu'un simple versement mensuel
Le voyage inattendu de nos dons: 26 % seulement des vêtements restent ici
Rattrapage
De Montréal à la Tunisie
Le voyage inattendu de nos dons: 26 % seulement des vêtements restent ici
Des pistes olympiques aux cartels: l'arrestation de Ryan Wedding
Rattrapage
Fugitif livré à l'ambassade américaine au Mexique
Des pistes olympiques aux cartels: l'arrestation de Ryan Wedding
Montréal mise sur l’agilité pour contrer la crise du logement
Rattrapage
Plan «10 actions en 100 jours»
Montréal mise sur l’agilité pour contrer la crise du logement
Interdiction des enfants en classe affaires: une tendance qui fait réagir
Rattrapage
La commission
Interdiction des enfants en classe affaires: une tendance qui fait réagir
Le Massif, Hydro-Québec et le Groenland
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le Massif, Hydro-Québec et le Groenland
La recette miracle pour vous faire gagner un an d’espérance de vie
Rattrapage
Pour une vie saine prolongée
La recette miracle pour vous faire gagner un an d’espérance de vie
CAQ: les règles de la course à la chefferie dévoilées
Rattrapage
Succession de François Legault
CAQ: les règles de la course à la chefferie dévoilées