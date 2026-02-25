Six fois plus qu’en 2023

L'aide financière d'Hydro-Québec pour améliorer l'efficacité énergétique atteint un milliard de dollars avec le programme Logisvert.

Pour l’année 2025 uniquement, cela représente 4% de la population québécoise. La somme allouée est six fois plus élevée que ce que défrayait Hydro-Québec en 2023.

Écoutez Dave Rhéaume, vice-président à la stratégie énergétique chez Hydro-Québec, et Jean-Pierre Finet, analyste en régulation économique de l'énergie pour le Regroupement des organismes environnementaux en énergie, mercredi, à La commission.

Ils insistent tous les deux sur l’efficacité énergétique des thermopompes qui peuvent permettre de réduire les factures énergétiques de près de 40%.