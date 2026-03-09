La vraie raison derrière la guerre en Iran?

Un membre du Parti républicain aux États-Unis, le sénateur Lindsey Graham, attendait les bombardements en Iran avec impatience, sans pitié pour la population en danger.

L'experte en politique américaine, Valérie Beaudoin, souligne que Graham souhaite que les États-Unis deviennent «riche» grâce aux ressources pétrolières de cette région du Moyen-Orient.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine, Valérie Beaudoin, analyser la situation au micro de l'animateur Philippe Cantin, lundi.

