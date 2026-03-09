 Aller au contenu
La vraie raison derrière la guerre en Iran?

Un sénateur républicain veut que son pays prenne le contrôle du pétrole iranien

par 98.5

0:00
7:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 mars 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Un membre du Parti républicain aux États-Unis, le sénateur Lindsey Graham, attendait les bombardements en Iran avec impatience, sans pitié pour la population en danger.

L'experte en politique américaine, Valérie Beaudoin, souligne que Graham souhaite que les États-Unis deviennent «riche» grâce aux ressources pétrolières de cette région du Moyen-Orient.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine, Valérie Beaudoin, analyser la situation au micro de l'animateur Philippe Cantin, lundi.

Autres sujets abordés

  • Cuba est-elle la prochaine cible sur la liste de l'administration américaine;

  • Deux explosifs ont été lancés devant la résidence du maire de New York, Zohran Mamdani, lors d’une manifestation anti-islam.

