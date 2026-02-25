Alimentation saine

La loupe nutritionnelle, un logo noir et blanc de Santé Canada apposé sur les emballages d'aliments trop riches en sel, en sucre ou en gras saturés, aide à réduire les troubles cardiovasculaires, d'après une étude de l'Université Laval.

Les recherches révèlent qu’une réduction de 10 % de la consommation d’aliments portant la loupe diminue significativement les risques de maladie du cœur, surtout combinée à la prise de médicaments. Cette mesure vise à la fois les consommateurs et les producteurs d’aliments ultra-transformés.

Écoutez Jean-Philippe Drouin-Chartier, coauteur de l'étude nutritionnelle, interpréter les résultats des recherches, mercredi à La commission.

Le professeur insiste sur le bénéfice des petits gestes pour améliorer l'état de santé des Québécois.