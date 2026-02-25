 Aller au contenu
Société
Alimentation saine

La loupe nutritionnelle, un logo à repérer si l'on veut rester en santé

par 98.5

0:00
14:12

Entendu dans

La commission

le 25 février 2026 14:26

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
La loupe nutritionnelle, un logo à repérer si l'on veut rester en santé
La loupe nutritionnelle, imposée par Santé Canada depuis janvier, identifie sur les emballages les aliments trop riches en sel, sucre ou gras saturés, facilitant ainsi des choix alimentaires plus sains. / Elena Berd

La loupe nutritionnelle, un logo noir et blanc de Santé Canada apposé sur les emballages d'aliments trop riches en sel, en sucre ou en gras saturés, aide à réduire les troubles cardiovasculaires, d'après une étude de l'Université Laval.

Les recherches révèlent qu’une réduction de 10 % de la consommation d’aliments portant la loupe diminue significativement les risques de maladie du cœur, surtout combinée à la prise de médicaments. Cette mesure vise à la fois les consommateurs et les producteurs d’aliments ultra-transformés.

Écoutez Jean-Philippe Drouin-Chartier, coauteur de l'étude nutritionnelle, interpréter les résultats des recherches, mercredi à La commission.

Le professeur insiste sur le bénéfice des petits gestes pour améliorer l'état de santé des Québécois.

«Quand on est à l'épicerie, avant d'aller à la caisse, si on a dix aliments emballés qui ont une loupe, et bien on en enlève un.»

Jean-Philippe Drouin-Chartier, professeur adjoint à la faculté de pharmacie de l’Université Laval

Vous aimerez aussi

Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
Lagacé le matin
Le marché noir du cannabis s'installe sur Google Maps
0:00
5:29
La marque controversée Shein de retour au Québec
Radio textos
La marque controversée Shein de retour au Québec
0:00
26:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Un couple en télétravail serait-il un couple plus heureux?
Rattrapage
Taux de natalité en hausse
Un couple en télétravail serait-il un couple plus heureux?
«J’ai chaud, c’est une ménopause, ça arrive en commission parlementaire»
Rattrapage
La réalité des élues
«J’ai chaud, c’est une ménopause, ça arrive en commission parlementaire»
L'écart de diplomation universitaire entre les garçons et les filles s'élargit
Rattrapage
Trop peu d'hommes au baccalauréat
L'écart de diplomation universitaire entre les garçons et les filles s'élargit
Fraude en ligne: quand l’IA rend la manipulation plus convaincante que jamais
Rattrapage
Usurpation d'identité par des fraudeurs
Fraude en ligne: quand l’IA rend la manipulation plus convaincante que jamais
Quoi retenir du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump?
Rattrapage
Analyse politique
Quoi retenir du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump?
Huit millions en aide humanitaire envoyés par Ottawa à Cuba: «Il était temps»
Rattrapage
Pays en crise
Huit millions en aide humanitaire envoyés par Ottawa à Cuba: «Il était temps»
Forcer de meilleurs comportements individuels dans la gestion de déchets
Rattrapage
Réduire la quantité d'ordure
Forcer de meilleurs comportements individuels dans la gestion de déchets
Un milliard de dollars versés en subventions avec le programme Logisvert
Rattrapage
Six fois plus qu’en 2023
Un milliard de dollars versés en subventions avec le programme Logisvert
Le Parti québécois perd des plumes et les libéraux gagnent du terrain
Rattrapage
Nouveau sondage
Le Parti québécois perd des plumes et les libéraux gagnent du terrain
Discours de l'état de l'Union: moins d'insulte de la part de Donald Trump
Rattrapage
Une très longue allocution
Discours de l'état de l'Union: moins d'insulte de la part de Donald Trump
Chute du tourisme canadien à Las Vegas: les casinos réagissent
Rattrapage
Le dollar canadien à parité avec l'US
Chute du tourisme canadien à Las Vegas: les casinos réagissent
Retour forcé au bureau: 93 % des fonctionnaires s’y opposent
Rattrapage
Fin du télétravail à Ottawa
Retour forcé au bureau: 93 % des fonctionnaires s’y opposent
Vers une course à deux à la CAQ: Simon Jolin-Barrette renonce à la chefferie
Rattrapage
Il choisit «sa famille et son parti»
Vers une course à deux à la CAQ: Simon Jolin-Barrette renonce à la chefferie
France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train
Rattrapage
Pour des raisons de «comfort»
France: interdit les enfants de moins de 12 ans en classe affaires dans le train