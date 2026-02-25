La réalité des élues

La députée libérale Jennifer Maccarone revient sur sa sortie spontanée en commission parlementaire concernant ses symptômes de ménopause.

En discutant avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez, elle explique l'importance de normaliser ce passage naturel de la vie des femmes, encore trop souvent empreint de malaises ou de rires jaunes.

Au-delà des bouffées de chaleur, elle décrit sans détour le «brouillard cérébral» qui peut affecter la performance intellectuelle et provoquer des pertes de mémoire gênantes.

Son témoignage, devenu viral, souligne la nécessité d'intégrer la réalité humaine et féminine au sein des institutions politiques.

Écoutez le témoignage de Jennifer Maccarone, députée de Westmount–Saint-Louis (PLQ), mercredi à La commission.