Le conflit au Moyen-Orient engendre une véritable catastrophe humanitaire dans plusieurs pays, notamment au Liban, qui enregistre 760 000 déplacés.
Écoutez Clotilde Bigot, journaliste indépendante au Liban, brosser le portrait de la situation, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«J'ai vu beaucoup de personnes qui ont dû fuir de chez elles du jour au lendemain. Le gouvernement libanais a ouvert des lieux pour qu'elles puissent se réfugier, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, beaucoup sont à la rue, sur la corniche de Beyrouth, à côté de la mer, où il y a du vent, où il fait froid, où il pleut parfois. Et donc j'ai vu beaucoup de désespoir et surtout de résignation de la part de ces habitants.»